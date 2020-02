Somalia: invasione locuste, governo dichiara emergenza nazionale

- Il governo della Somalia ha proclamato lo stato di emergenza nazionale a causa dell'invasione delle locuste. È quanto riferito in una dichiarazione del ministero dell'Agricoltura, secondo cui le locuste rappresentano una grave minaccia alla fragile sicurezza alimentare nel paese e mette a rischio le fonti alimentari per le persone e il loro bestiame. Il governo federale di Mogadiscio ha inoltre annunciato che raccoglierà fondi per cercare di contenere la calamità prima del raccolto di aprile. La Somalia è il primo paese dell'Africa orientale a intraprendere un percorso di mobilitazione nazionale per combattere l’invasione delle locuste, che secondo gli esperti potrebbe essere collegata alle variazioni climatiche estreme. L'invasione degli insetti è la prima registrata nel paese negli ultimi 70 anni e riguarda anche Etiopia e Kenya, Gibuti ed Eritrea, mentre c’è il rischio che l'epidemia si diffonda ad altri paesi, in particolare in Sud Sudan e in Uganda. Allo scopo di proteggere i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare, l’agenzia Onu ha chiesto ulteriori finanziamenti urgenti per affrontare l'epidemia. La Fao ha già mobilitato 15,4 milioni dei 76 milioni di dollari richiesti per i cinque paesi, ma si aspetta che i bisogni aumentino con il rischio che l'epidemia si diffonderà ad altri paesi, in particolare in Sud Sudan e in Uganda. (Res)