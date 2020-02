Egitto-Israele: uomini armati colpiscono gasdotto nel nord del Sinai

- Alcuni uomini armati hanno sabotato un gasdotto a Bir al Abed, nel nord del Sinai. Sull’attacco, avvenuto lo scorso primo febbraio, circolano varie versioni. I media vicini al movimento di Fratelli musulmani, come l’emittente qatariota “al Jazeera”, parlano di danni materiali al gasdotto che trasporta il gas naturale dal giacimento israeliano di Leviathan all’Egitto, rifornendo la centrale elettrica della città egiziana di el Arish e gli impianti per la produzione di cemento situati nel Sinai centrale. In un comunicato, il ministro israeliano dell’Energia, Yuval Steinitz ha dichiarato che l'approvvigionamento di gas rimane inalterato e che è stata lanciata un’indagine sull’attacco. "In questo momento, il gas naturale fluisce da Israele verso l'Egitto. L’avvenuta esplosione verrà esaminata dal ministero in coordinamento con tutte le parti interessate", ha sottolineato il ministro.(Res)