Cina: utili industriali diminuiti del 3,3 per cento nel 2019

- I profitti industriali della Cina sono diminuiti del 3,3 per cento su base annua a 6.199 miliardi di yuan (897,96 miliardi di dollari) nel 2019, secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). "La contrazione dei profitti dello scorso anno è dovuta principalmente alla mancanza di domanda del mercato, alla caduta dei prezzi e all'aumento dei costi", ha dichiarato Zhu Hong, esperto di statistica dell'ufficio di presidenza in una nota. I profitti in settori chiave come l'acciaio, l'industria petrolchimica e le automobili sono diminuiti notevolmente, con un calo degli utili del 37,6 per cento, rispettivamente del 25,6 e del 15,9 per cento, ha affermato Zhu. (segue) (Cip)