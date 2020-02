Cina: utili industriali diminuiti del 3,3 per cento nel 2019 (2)

- Nel corso dell'intero 2019, i profitti delle aziende industriali statali sono diminuiti del 12 per cento. I profitti totali delle imprese a partecipazione straniera e di Hong Kong e Macao hanno raggiunto i 1.550 miliardi di yuan (223 miliardi di dollari), con un calo del 3,6 per cento, mentre i profitti totali delle imprese private sono aumentati del 2,2 percento per raggiungere i 1.818 miliardi di yuan (circa 262 miliardi di dollari). I profitti delle industrie manifatturiere high-tech e strategiche emergenti hanno continuato a crescere, aumentando rispettivamente del 4,8 e del tre per cento rispetto all'anno precedente, il che supera le prestazioni della media industriale. (Cip)