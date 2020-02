Corea del Sud: coronavirus, ministro Finanze Hong lancia nuovo allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rapida propagazione del nuovo ceppo di coronavirus originato in Cina peserà sull’economia della Corea del Sud, a meno che l’epidemia venga contenuta rapidamente. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze sudcoreano, Hong Nam-ki. Sinora l’impatto dell’epidemia sull’economia sudcoreana è stato limitato, ma è ancora difficile determinare gli effetti nel prossimo futuro, ha dichiarato Hong durante un incontro dei ministri economici del governo. “Esiste la possibilità concreta che la situazione possa rallentare l’economia cinese. In questo caso, ci sarà un impatto negativo sull’economia globale”, ha dichiarato Hong, aggiungendo che il governo farà tutto il possibile per minimizzare le ricadute negative. (segue) (Cip)