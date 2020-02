Cina: piattaforme e-commerce, ruolo chiave in trasporto beni di prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piattaforme di commercio online hanno svolto un ruolo chiave nel trasporto e nell'acquisto transfrontaliero di beni di prima necessità e forniture mediche in Cina. Lo ha dichiarato l'Ufficio distrettuale del commercio che ha richiesto il pieno utilizzo del commercio elettronico per garantire l'approvvigionamento del mercato, prevenire e controllare diffusione dell'epidemia da coronavirus che sta interessando la Cina. Le autorità hanno spiegato che molte aziende hanno creato un servizio di consegna " senza contatto" per prevenire la contrazione del virus. Per compiere i migliori sforzi nella logistica e nella distribuzione, i dipartimenti dell'Amministrazione commerciale distrettuale hanno ricordato alle imprese di logistica e di corriere espresso che per mantenere l'ordine del mercato online, tutte le società di e-commerce devono prendere l'iniziativa di assumersi la responsabilità sociale, non aumentare i prezzi, non effettuare vendite false e garantire effettivamente che i prezzi dei materiali per la prevenzione e il controllo dell'epidemia siano ragionevoli. (Cip)