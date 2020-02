Imprese: cinese Catl ha siglato accordo di fornitura batterie con Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale produttore cinese di batterie per veicoli elettrici Contemporary Amperex Technology Co (Catl) ha annunciato oggi di aver siglato un accordo di fornitura di batterie con Tesla, il costruttore di autovetture elettriche statunitense. Secondo quanto riferisce Catl in una dichiarazione di borsa, Tesla determinerà il volume di acquisto della batteria tra luglio 2020 e giugno 2022 in base alle proprie esigenze; l'accordo non impone restrizioni al volume di acquisto di Tesla. Tesla, che ha in essere un contratto di fornitura di batterie di lunga data con la giapponese Panasonic Corp, ha riferito la scorsa settimana che i contratti con LG Chem e Catl sono di scala minore. (segue) (Cip)