Imprese: cinese Catl ha siglato accordo di fornitura batterie con Tesla (2)

- Catl ha previsto una crescita tra il 20 e il 45 per cento nel suo utile netto attribuibile agli azionisti quotati nel 2019. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La società prevede che il suo utile netto, esclusi gli elementi non ricorrenti, attribuibile agli azionisti quotati sia stato tra 3,6 e 4,22 miliardi di yuan (tra 522 e 612 milioni di dollari) l'anno scorso, con un aumento del 15 al 35 per cento rispetto all'anno precedente. La società ha attribuito la crescita al rapido sviluppo della nuova industria dei veicoli a nuova energia (Nev) nel paese, aumentando la domanda dei suoi prodotti e l'espansione del mercato dell'azienda. (segue) (Cip)