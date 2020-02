Imprese: cinese Catl ha siglato accordo di fornitura batterie con Tesla (3)

- Catl ha inoltre attribuito la crescita alla sua maggiore capacità produttiva e ai suoi efficaci sforzi per controllare i costi. La Cina ha prodotto e venduto 1,24 milioni e 1,21 milioni di unità di Nev nel 2019, rispettivamente in calo del 2,3 e del quattro per cento, secondo l'Associazione cinese dei produttori di automobili. Il lieve declino è attribuito al taglio delle sovvenzioni e al generale mercato delle auto in calo in Cina. Tuttavia, gli analisti ritengono che l'industria cinese dei Nev sia ancora sulla buona strada. (segue) (Cip)