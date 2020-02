Filippine: coronavirus, autorità respingono passeggeri in transito dalla Cina e Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce dell'Ufficio per l'immigrazione delle Filippine, Dana Sandoval, ha affermato che anche i viaggiatori provenienti dai punti di transito, fra cui Hong Kong, sono soggetti a restrizioni di viaggio per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus (2019-nCoV). "I passeggeri in transito non potranno entrare nelle Filippine", ha detto Sandoval durante un briefing sull'emergenza sanitaria in corso, facendo riferimento alle soste in grandi snodi, come l'aeroporto internazionale di Hong Kong, da parte di viaggiatori diretti nelle Filippine. Ieri, 2 febbraio, il governo di Manila ha messo in atto un divieto di ingresso nel paese contro i cittadini non filippini provenienti direttamente dalla Cina, da Hong Kong e da Macao. Inoltre, l'esecutivo ha aggiunto che anche agli stranieri che sono stati in Cina o nelle sue regioni amministrative nelle ultime due settimane verrà negato l'ingresso. Solo i cittadini filippini e i titolari di visto di residenza permanente sono esentati dal divieto. "Attuiamo la direttiva alla lettera. Ciò che stiamo osservando non è la nazionalità, ma da dove provengono", ha detto Sandoval. (segue) (Fim)