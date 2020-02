Filippine: coronavirus, autorità respingono passeggeri in transito dalla Cina e Hong Kong (2)

- Oltre alle restrizioni di viaggio, le Filippine hanno anche temporaneamente sospeso il rilascio di visti ai viaggiatori provenienti da Cina, Hong Kong e Macao. Allo stesso modo, i funzionari dell'immigrazione hanno sospeso il meccanismo di rilascio del visto all'arrivo per turisti e uomini d'affari cinesi. Le Filippine fanno parte di un gruppo crescente di paesi che hanno messo in atto restrizioni temporanee ma radicali per i viaggiatori provenienti dalla Cina nelle ultime due settimane. Finora, il Dipartimento della Salute filippino ha confermato due casi del nuovo coronavirus nelle paese, tra i quali il primo mortale al di fuori dalla Cina: la vittima è un uomo cinese di 44 anni che è giunto nelle Filippine da Wuhan. L'uomo era il secondo caso confermato del paese del 2019-nCoV, e compagno della prima paziente, una donna cinese di 38 anni. (Fim)