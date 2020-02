Hong Kong: polizia, trovati due ordigni esplosivi su un treno

- La polizia di Hong Kong ha reso noto che due bombe rudimentali sono state trovate ieri su un treno in arrivo alla stazione di Lo Wu. La stampa cinese riporta che la polizia ha accusato gli autori di "fare un grande passo verso il terrorismo". Secondo quanto riferito, i due ordigni esplosivi erano stati nascosti in un sacchetto di plastica e posti sotto un sedile su un treno della Mtr da Kowloon a Lo Wu. Dopo che il treno è arrivato alla stazione di Lo Wu intorno alle 15.10, ora locale, un addetto alle pulizie ha trovato la borsa e l'ha spostata sulla piattaforma, dove il personale di Mtr ha trovato sospetti dispositivi a filo e ha fatto rapporto alla polizia. La polizia ha immediatamente isolato la scena e ha chiamato gli artificieri. L'ufficiale artificiere Alick McWhirter ha riferito in una conferenza stampa tenutasi ieri sera che una delle due bombe funzionava parzialmente mentre l'altra è stata disinnescata. "Negli ultimi giorni, settimane e mesi, Hong Kong ha dovuto affrontare una campagna di 'bombardamenti'. Abbiamo trovato ordigni progettati per uccidere e ferire persone innocenti", ha detto McWhirter. (segue) (Cip)