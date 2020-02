Hong Kong: polizia, trovati due ordigni esplosivi su un treno (2)

- Il sovrintendente Po Chun-kuen dell'Ufficio del crimine organizzato ha affermato che qualcuno ha rivendicato la responsabilità su una piattaforma online e ha minacciato di piazzare più bombe in luoghi pubblici. Dichiarazioni simili sono emerse sulla stessa piattaforma online dopo che un'altra bomba in casa è stata trovata in un ospedale di Hong Kong il 27 gennaio. "La polizia esaminerà i componenti delle bombe e indagherà sui motivi degli autori e se fossero collegati a un'organizzazione criminale", ha aggiunto Po. Attacchi simili si sono verificati in paesi stranieri in cui bombe fatte in casa venivano piazzate dai terroristi nei sistemi di trasporto pubblico come mezzo per minacciare, ha sottolineato Po, aggiungendo che le bombe avrebbero potuto causare danni molto gravi ai passeggeri se fossero esplose su un treno in movimento. (Cip)