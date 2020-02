Libia: Tripoli University Hospital, nessun caso di Coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'ospedale universitario di Tripoli, Nabil al Ajaili, ha confermato che non sono stati registrati casi del Coronavirus in Libia, sottolineando che ha messo in atto un piano preventivo per affrontare la malattia. Nelle dichiarazioni pubblicate dal Centro nazionale per il controllo delle malattie via Facebook, Al Ajaili ha sottolineato la necessità per le autorità competenti di attuare un piano preventivo in tutti gli ingressi al confine libico e aumentare il grado di prontezza in tutti gli ospedali del paese. (Lit)