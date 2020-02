Libia: delegazione sicurezza Usa incontra funzionari Difesa e Interni del Gna

- Il ministero della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato l'arrivo di "una delegazione statunitense di alto livello" a Tripoli, in rappresentanza della Jones Security and Military Consulting. Il ministero della Difesa ha dichiarato in una nota su Facebook che questa visita "rientra nel quadro di riforme che mirano a sviluppare le istituzioni militari e di sicurezza in Libia", spiegando che si è tenuto un incontro a Tripoli con funzionari Usa "che includeva sia il sottosegretario del ministero, Salah al Din Ali al Narmush, che una serie di ufficiali delle istituzioni militari e di sicurezza per gettare le basi per la riforma e lo sviluppo di queste istituzioni su solidi motivi scientifici e tecnici". (Res)