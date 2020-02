Libia: ministro Esteri tedesco Maas, nuovo incontro a Berlino sulla Libia a metà marzo

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha dichiarato che è previsto un nuovo incontro a metà marzo dei ministri degli Esteri dei paesi che hanno partecipato alla conferenza di Berlino dello scorso 19 gennaio. L'incontro si terrà nuovamente nella capitale tedesca. In una conferenza stampa, il ministro degli Esteri tedesco ha sottolineato la necessità che le parti libiche nei prossimi giorni. Maas ha aggiunto inoltre che la Germania collaborerà con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per sviluppare una risoluzione in modo che i paesi che violano l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite sappiano che devono prevederne le conseguenze. (Geb)