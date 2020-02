Libia: Merkel e principe ereditario Abu Dhabi discutono situazione nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, hanno discusso della situazione in Libia, alla luce dei risultati della conferenza di Berlino avvenuta lo scorso 19 gennaio. Lo riferisce lo stesso principe ereditario in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Ho ricevuto una telefonata dal cancelliere tedesco Angela Merkel durante la quale abbiamo discusso di come migliorare la sicurezza e la stabilità nella regione, la recente conferenza di Berlino sulla Libia e l'importanza di raggiungere la pace a cui aspirano i libici", ha sottolineato il principe ereditario di Abu Dhabi sul suo profilo Twitter. (Res)