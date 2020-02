Cina: viceministro Commercio Wang, imprese commercio estero riprenderanno capacità produttiva

- Le imprese del commercio estero in Cina riprenderanno presto la capacità produttiva, mentre le autorità stanno intensificando gli sforzi per migliorare l'ambiente imprenditoriale e ridurre i loro oneri. Lo ha affermato oggi il ministero del Commercio cinese. "La maggior parte delle imprese che operano nel commercio estero in Cina tende a iniziare le operazioni e le spedizioni dopo il 15mo giorno del primo mese lunare, e il ministero presta molta attenzione alla situazione nell'ambito del focolaio di coronavirus", ha affermato il viceministro del commercio Wang Bingnan. Dipartimenti e governi locali a tutti i livelli stanno elaborando politiche per creare un ambiente di lavoro sano e alleviare l'onere per le imprese, ha aggiunto Wang, sottolineando che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riconosciuto gli sforzi cinesi di prevenzione e controllo delle epidemie e non ha raccomandato reazioni eccessive come restrizioni commerciali e di viaggio. "La Cina è fiduciosa e in grado di sconfiggere la nuova epidemia di coronavirus e ritiene che i governi e gli attori del mercato nella catena di approvvigionamento globale faranno di più per facilitare sia le esportazioni che le importazioni della Cina", ha aggiunto Wang. (Cip)