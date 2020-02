Malesia: moglie ex premier Najib per la prima volta al banco degli imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosmah Mansor, moglie dell’ex primo ministro della Malesia, Najib Razak, e coinvolta come il marito nello scandalo relativo alla sottrazione di miliardi di dollari dal fondo sovrano 1Mdb, ha siede oggi per la prima volta sul banco degli imputati. E’ in corso infatti la prima giornata di udienza del processo a carico della donna 69enne, accusata di essere coinvolta in uno scandalo corruttivo relativo all’installazione di impianti fotovoltaici su oltre 350 scuole rurali nello Stato malese di Sarawak, nel Borneo. Rosmah è accusata in particolare di aver sollecitato tangenti per milioni di ringgit, facendo leva sulla sua vicinanza all’allora primo ministro. Sul capo della donna pendono altri 12 capi d’accusa per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale; se riconosciuta colpevole, l’ex “first lady” della Malesia rischia sino a 20 anni di reclusione. L’udienza si tiene presso la stessa corte di Kuala Lumpur dove è in corso il processo a carico dell’ex premier Najib. (segue) (Fim)