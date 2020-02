Malesia: moglie ex premier Najib per la prima volta al banco degli imputati (4)

- Bador ha dichiarato a dicembre che la sua promessa di riportare in Malesia entro Natale il finanziere fuggitivo Low Taek Jho, al centro dello scandalo che interessa il fondo d’investimento sovrano 1Mdb, non potrà essere mantenuta a causa delle autorità straniere “disoneste”. “Ci aspettiamo onestà nella cooperazione bilaterale con le autorità di polizia di altri paesi. Deve esserci uno spirito di reciprocità. Ma sono deluso. Non c’è stata onestà”, ha dichiarato Bador durante una conferenza stampa. Low è ritenuto la figura centrale dello scandalo sulla malversazione di miliardi di dollari dalle disponibilità del fondo 1Mdb, che vede coinvolto anche l’ex premier malese Najib Razak. Bador ha dichiarato che Jho Low ha trovato rifugio in “un’isola”, sotto la protezione di autorità statali con cui Kuala Lumpur ha collaborato su questioni di polizia. (segue) (Fim)