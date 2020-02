Malesia: moglie ex premier Najib per la prima volta al banco degli imputati (5)

- I regolatori del mercato finanziario degli Stati Uniti hanno apertamente citato per la prima volta il nome dell’ex premier della Malesia, Najib Razak, in merito allo scandalo dei miliardi sottratti al fondo d’investimento sovrano malese 1Mdb. E’ la prima volta che le autorità statunitensi collegano esplicitamente l’ex premier allo scandalo finanziario multinazionale. La Us Securities and Exchange Commission (Sec) ha citato l’ex premier come figura chiave nell’ambito di un procedimento per corruzione contro Tim Leissner, ex dirigente di Goldman Sachs. Leissner è stato bandito a vita dall’industria finanziaria lunedì, nell’ambito di un patteggiamento tra l’ex banchiere e la Sec. Il fondo 1Mdb, precedentemente noto come 1Malaysia Development Berhad, aveva raccolto sotto il governo di Najib miliardi di dollari nel corso di una serie di emissioni obbligazionarie mediate da Goldmand Sachs. Leissner avrebbe lavorato con altre figure della banca d’investimento per sottrarre al fondo 2,7 miliardi di dollari. Secondo la Sec, il denaro sarebbe stato redistribuito sotto forma di tangenti a “funzionari di governo in Malesia e ad Abu Dhabi, incluso Najib Razak”. (segue) (Fim)