Cina: coronavirus, 361 le vittime e 17.205 infezioni

- Il bilancio delle vittime dell'infezione da coronavirus in Cina ha raggiunto quota 361. 2.829 nuovi casi sono stati segnalati a livello nazionale in Cina il 2 febbraio, portando il numero totale dei casi di infezione a 17.205. La provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia, ha riportato 2.103 nuovi casi e 56 nuovi decessi il 2 febbraio; il numero totale di infezioni nella provincia è salito a 11.177, con 295 soggetti guariti e 350 deceduti. Sino alle 12 di sabato, l'Hubei ha ricevuto donazioni per un totale di 6,9 miliardi di yuan (99 milioni di dollari) e 500 mila mascherine N95. Funzionari della provincia hanno affermato che il nuovo ceppo di coronavirus ha una concordanza del 96 per cento con un ceppo virale trasmesso da pipistrelli. A partire dalle 20 di ieri sono arrivati in totale 8.310 membri del personale medico di 29 province, regioni e comuni autonomi e 68 squadre mediche militari per l'assistenza nella lotta contro il coronavirus nell'Hubei. (segue) (Cip)