Cina: coronavirus, 361 le vittime e 17.205 infezioni (2)

- Il governo provinciale ha riferito che i risultati dei test per il nuovo coronavirus possono essere ottenuti in appena due ore. Tre farmaci per il trattamento delle polmoniti correlate al coronavirus sono stati sottoposti a screening iniziale. L'ospedale di amicizia Cina-Giappone di Pechino condurrà una sperimentazione clinica sul trattamento del nuovo coronavirus (2019-nCoV) con Remdesivir a Wuhan, provincia di Hubei, secondo quanto riferito dall'ospedale in una nota domenica. 37 pazienti affetti da coronavirus sono stati dimessi dall'ospedale Jinyintan di Wuhan nella giornata d ieri, il più elevato numero di dimissioni giornaliere dall'inizio dell'epidemia virale, secondo quanto riferiscono i media. L'esperto di malattie respiratorie, Zhong Nanshan, ha spiegato che è possibile che nCoV2019 potesse essere trasmesso tramite vomito o feci. "Dovremmo attribuire grande importanza alla questione, poiché il virus è stato scoperto nelle feci", ha spiegato l'esperto. (segue) (Cip)