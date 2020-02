Cina: coronavirus, 361 le vittime e 17.205 infezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stato ancora verificato che il virus nCoV2019 sia trasmissibile per via orale. Al momento il veicolo principale di diffusione del virus restano le mucose e l'apparato respiratorio, ha invece spiegato un ricercatore del Centro delle malattie cinese. Il paziente coronavirus più giovane del mondo, un bambino di 9 mesi, è guarito e sarà dimesso dall'ospedale di Pechino. Altri otto casi confermati di nCoV2019 sono stati segnalati a Pechino, aumentando il totale a 191 sino al mezzogiorno di ieri. Le autorità sanitarie di Shanghai hanno lanciato nuove app per la registrazione delle informazioni sanitarie dei passeggeri che entrano in città per monitorare meglio la diffusione del nuovo coronavirus. (segue) (Cip)