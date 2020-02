Cina: coronavirus, 361 le vittime e 17.205 infezioni (4)

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha fatto sapere che un totale di 1.200 medici e infermieri di unità di terapia intensiva di dieci province e comuni sono arrivati ieri a Wuhan per sostenere la comunità locale. Huanggang, una città vicina a Wuhan che registra il secondo numero più alto di casi di infezione in Hubei, sta rafforzando le misure di controllo e chiudendo i locali commerciali per prevenire gli assembramenti pubblici. 1.400 membri del personale militare verranno inviati a Huoshenshan, l'ospedale costruito a Wuhan appositamente per ricevere nuovi pazienti con coronavirus. Una "piattaforma di diagnosi remota", sviluppata da Huawei, sarà disponibile per i medici dell'ospedale Huoshenshan. Utilizzando questa piattaforma, esperti di tutta la Cina potranno collaborare con operatori sanitari di prima linea a Wuhan attraverso videochiamate per fornire trattamenti efficaci. (Cip)