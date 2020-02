Cina: coronavirus, autorità vigila su ritorni dopo vacanze del Capodanno lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cina si sono impegnate a garantire viaggi sicuri per le persone che tornano al lavoro dopo le festività del Capodanno lunare, nel pieno dell'emergenza sanitaria causata dal nuovo ceppo di conoravirus. Lo hanno riferito le autorità cinesi. Le ferrovie cinesi intensificheranno la prevenzione e il controllo delle infezioni durante i viaggi, che ora includono lo screening sia alle entrate che alle uscite di tutte le stazioni ferroviarie del paese. I passeggeri affetti da febbre, uno dei possibili sintomi della nuova infezione da coronavirus, saranno posti in isolamento sul treno e indirizzati verso un apposito reparto di osservazione, mentre il treno verrà sterilizzato e verranno registrati i soggetti a stretto contatto con i casi sospetti. Le ferrovie del paese hanno trasportato 11.313 tonnellate di materiale di controllo dell'epidemia, dato aggiornato a sabato sera, con un totale di viaggi passeggeri previsti a domenica di circa 3 milioni, in calo del 74,4 per cento su base annua. I viaggi in aereo registrati sabato sono in calo del 17,1 per cento su base annua.(Cip)