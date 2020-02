Giappone-India: prestiti sindacati in aumento del 20 per cento

- I prestiti sindacati (prestiti erogati da consorzi di banche) concessi dal sistema bancario giapponese ad aziende indiane sono aumentati di circa il 20 per cento nel 2019, a 1,53 miliardi di dollari, secondo idati pubblicati dalla società di analisi finanziaria Refinitiv. L’India è oggi il secondo principale destinatario dei cosiddetti “samurai loans” (prestiti e finanziamenti denominati in yen) dopo gli Stati Uniti, mentre le banche giapponesi guardano sempre più oltre i confini nazionali per individuare opportunità di utile nel contesto delle politiche monetarie espansive adottate da Tokyo. Dal 2017 ad oggi i prestiti sindacati giapponesi ad aziende indiane sono decuplicati, grazie ai solidi rating creditizi dei prestatari indiani. Al fenomeno ha contribuito anche la crescente domanda di credito da parte delle aziende indiane, grazie all’allentamento, da parte di Nuova Delhi, delle norme relative ai finanziamenti da fonti straniere.(Git)