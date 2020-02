Cina: coronavirus, Esercito invia otto aerei con personale medico e rifornimenti a Wuhan

- Otto aeromobili inviato dall'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) sono atterrati all'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe nella giornata di ieri. I velivoli trasportavano 795 specialisti medici civili e militari, e 58 tonnellate di rifornimenti per aiutare la città a combattere la nuova epidemia di coronavirus. Sotto il comando della Commissione militare centrale, gli aerei sono decollati nelle prime ore di domenica da un aeroporto militare e si sono diretti verso le città di Shenyang, Lanzhou, Guangzhou e Nanchino, dove hanno imbarcato personale medico e rifornimenti. Gli aerei sono arrivati a Wuhan attorno alle 9:30 di eri. Quello di ieri è il più grande ponte aereo sinora organizzato dall'aeronautica militare cinese in un contesto non di combattimento, dopo quelli seguiti al terremoto di Wenchuan del 2008 nella provincia del Sichuan, e al terremoto del Yushu del 2010 nella provincia del Qinghai.(Cip)