Corea del Sud: sussidi disoccupazione aumentati del 103 per cento in cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa della Corea del Sud per i sussidi di disoccupazione è più che duplicata nell’arco di cinque anni, secondo i dati forniti dal Servizio di informazione sull’impiego sudcoreano (Keis). Nel 2016 un lieve aumento dei benefit di disoccupazione ha portato la spesa complessiva a 4.670 miliardi di won (circa 4,2 miliardi di dollari). Una accelerazione ancora maggiore si è però registrata dal 2017, dopo l’elezione a presidente del socialdemocratico Moon Jae-in e per effetto di un’ondata di fallimenti di piccole e medie imprese. Secondo i dati del Keis, negli ultimi anni la spesa destinata al sostegno ai disoccupati è continuamente aumentata, da 5mila miliardi di won nel 2017 a ben 8070 miliardi di won lo scorso anno. Il dato relativo al 2019 rappresenta un aumento del 78 per cento rispetto al 2016, e del 103,7 per cento rispetto al 2014. Secondo funzionari del governo, il consistente aumento della spesa è legato all’aumento del salario minimo nazionale; diversi economisti affermano invece che il dato relativo ai sussidi di disoccupazione sia sintomatico di una crisi del mercato occupazionale. (segue) (Git)