Corea del Sud: sussidi disoccupazione aumentati del 103 per cento in cinque anni (2)

- L’output industriale della Corea del Sud è aumentato dell’1,4 per cento a dicembre rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati dall’ente statistico sudcoreano nella giornata di oggi. Il dato è positivo a dispetto della lieve contrazione del settore dei servizi. La crescita dell’output su base annua è stata del 3,2 per cento. La produzione delle industrie mineraria, manifatturiera, del gas e dell’energia elettrica è aumentata complessivamente del 3,5 per cento rispetto a novembre;il settore dei servizi, invece, ha scontato un calo dello 0,1 per cento. Produzione, vendite al dettaglio e investimenti hanno segnato un rialzo concertato per il secondo mese consecutivo: a dicembre le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3 per cento, e gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentate addirittura del 10,9 per cento su base mensile, grazie soprattutto ai contributi dei segmenti di macchinari e automobili. (segue) (Git)