Corea del Sud: sussidi disoccupazione aumentati del 103 per cento in cinque anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Corea del Sud è cresciuto del 2 per cento nel 2019, in calo di 0,7 punti percentuali rispetto al 2018. Il dato, che risente delle ostilità commerciali tra i principali partner commerciali di Seul – Stati Uniti e Cina – e della debolezza della domanda globale di semiconduttori, è stato pubblicato dalla Banca di Corea. Si tratta del peggior risultato conseguito dalla Corea del Sud dal 2009, all’indomani della crisi finanziaria globale. La banca centrale sudcoreana prevede però una moderata accelerazione nel corso del 2020, con una crescita del 2,3 per cento cui dovrebbe contribuire l’allentamento delle tensioni tra le due maggiori potenze mondiali. Samsung Electronics e Sk Hynix, i maggiori produttori di microchip della Corea del Sud, hanno segnalato a loro volta una ripresa della domanda globale di chip di memoria. Il governo del presidente sudcoreano Moon Jae-in ha confermato per ora la propria previsione di crescita dell’economia nazionale al 2,4 per cento nel corso del 2020. Il ministro delle Finanze sudcoreano, Hong Nam-ki, ha dichiarato che è vitale per il paese mantenere un tasso di crescita superiore al 2 per cento. (segue) (Git)