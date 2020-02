Corea del Sud: sussidi disoccupazione aumentati del 103 per cento in cinque anni (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud dovrebbero tornare a crescere quest’anno, trainate da industrie chiave come i microchip, l’automotive e la biomedicina. A sostenerlo è l’Agenzia per la promozione del commercio e degli investimenti di Corea: l’ente pubblico sudcoreano prevede per il 2020 una crescita dell’export nazionale del 3 per cento, ad oltre 550 miliardi di dollari. La Corea del Sud ha chiuso il 2019 con un crollo delle esportazioni del 10,7 per cento su base annua, a 540 miliardi di dollari: il dato è leggermente inferiore alle previsioni della Korea International Trade Association, che per il 2019 aveva previsto esportazioni per un valore complessivo di 4543 miliardi di dollari. Le esportazioni sono calate per 12 mesi consecutivi, da dicembre 2018 a novembre di quest’anno. (Git)