Cina: coronaviruspolitiche fiscali agevolate per importazione di forniture per il controllo dei virus

- La Cina ha adottato politiche fiscali agevolate per accelerare l'importazione di forniture utilizzate per la prevenzione e il controllo del nuovo coronavirus. Le politiche fiscali preferenziali saranno valide sino al 31 marzo, secondo una dichiarazione rilasciata congiuntamente dal ministero delle Finanze e da altri dipartimenti governativi della Cina. Le fonti donate per la prevenzione e il controllo dell'epidemia sono state esentate dai dazi all'importazione, dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione e dall'imposta sui consumi, secondo le fonti del ministero. L'ambito delle forniture donate è stato ampliato per includere reagenti, articoli disinfettanti, prodotti protettivi, ambulanze, veicoli per il controllo delle epidemie, veicoli per la disinfezione e veicoli per il comando di emergenza. L'esenzione dai dazi all'importazione si applica anche agli acquisti di forniture organizzate da dipartimenti sanitari nazionali e sanitari pubblici da utilizzare direttamente nel controllo dell'epidemia. Li Xuhong, ricercatore dell'Istituto nazionale di contabilità di Pechino, ha affermato che l'esenzione fiscale destinata alle principali forniture mediche offrirà supporto alla campagna in corso contro il nuovo coronavirus.(Cip)