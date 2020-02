Business news: Paraguay-Brasile, accordo commerciale su settore automobilistico, firma prevista l'11 febbraio

- Paraguay e Brasile firmeranno il prossimo 11 febbraio un accordo commerciale in materia di interscambio di automobili. Lo hanno confermato fonti del ministero degli Esteri di Assunzione all'agenzia di stampa ufficiale "Ip". L'accordo verrà annunciato ufficialmente nel corso della prossima visita ufficiale in Paraguay del ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, il 3 febbraio. L'accordo punta a liberalizzare il commercio bilaterale sia per quanto riguarda le automobili che i ricambi e stabilisce condizioni favorevoli alla produzione di questi ultimi nel paese guaranì. Si tratta di un trattato simile a quello siglato lo scorso mese di ottobre tra il Paraguay e l'Argentina e che, segnala "Ip", potrebbe costituire la base di un futuro accordo di settore a livello del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), con l'adesione anche dell'Uruguay. (Res)