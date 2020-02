Business news: Colombia, disoccupazione raggiunge il 10,5 per cento nel 2019

- Il livello di disoccupazione in Colombia ha raggiunto il 10,5 per cento nel 2019, in aumento rispetto al 9,7 per cento registrato nel 2018. Lo rende noto il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane). Le città che hanno registrato i maggiori tassi di disoccupazione sono Quibdó (19, 8 per cento), Ibagué (16, 3 ) e Armenia (16 ). Tra le città ad avere registrato i livelli più bassi ci sono Cartagena (6,9 per cento), Barranquilla (7,8 ) e Pereira (8,8). (Res)