Indonesia: coronavirus, oltre 230 persone evacuate da Wuhan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Agricoltura indonesiano, Syahryl Yasin Limpo, ha annunciato che il suo dicastero ha già provveduto a rafforzare i controlli presso i varchi di ingresso delle merci cinesi. “Ogni prodotto in entrata, si tratti di alimenti, frutta, d’ora in poi potrà essere soggetto a limitazioni”, ha avvertito il ministro. L’Indonesia ha importato 44,5 miliardi di dollari di beni non petroliferi dalla Cina nel corso del 2019. Secondo i dati forniti dall’ente statistico nazionale indonesiano, le importazioni di frutta dalla Cina sono più che raddoppiate a 134,42 milioni di dollari nel solo mese di novembre 2019, rispetto a 64,17 milioni di dollari nel medesimo mese del 2018. (segue) (Fim)