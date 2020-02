Indonesia: coronavirus, oltre 230 persone evacuate da Wuhan (4)

- Esperti di medicina australiani hanno espresso preoccupazione in merito alle capacità dell’apparato sanitario dell’Indonesia di individuare e diagnosticare i casi di contagio da coronavirus, avvertendo che le lacune di Giacarta rischiano di comportare casi di infezione virale non diagnosticati alle porte dell’Australia. I quotidiani “Sidney Morning Herald” e “The Age” hanno rivelato che i laboratori medici indonesiani non dispongono dei kit necessari a diagnosticare rapidamente l’infezione. I laboratori indonesiani non disporrebbero in particolare dei reagenti chimici necessari a identificare il nuovo virus, che dovrebbero giungere nel paese solo a partire dai prossimi giorni. Il nuovo coronavirus originato dalla Cina potrebbe dunque essere già presente in territorio indonesiano, nonostante Giacarta affermi il contrario. (Fim)