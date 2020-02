Coronavirus: direttore Fmi paventa rallentamento economia globale (2)

- La Cina e la comunità internazionale osservano con crescente preoccupazione le ricadute economiche causate dalla propagazione del nuovo ceppo di coronavirus in quel paese asiatico. La sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che ha colpito la Cina a partire dal 2002 fornisce una indicazione di massima circa i possibili effetti economici dell’attuale emergenza sanitaria: il nuovo virus, però, pare propagarsi assai più rapidamente della Sars, che ha giù superato in Cina per numero di contagi complessivo. Rispetto ai primi anni Duemila, inoltre, l’economia cinese è assai più integrata ai mercati globali, che dunque scontano a loro volta una maggiore esposizione alla crisi. Per arginare l’avanzata del virus, le autorità cinesi hanno decretato la quarantena di Wuhan – città della Cina centrale epicentro dell’infezione – e di 11 altri centri urbani del paese. Pechino, che solo questo mese aveva firmato un accordo provvisorio per attenuare le ostilità commerciali con gli Stati Uniti, si trova a fronteggiare l’emergenza in una situazione di vulnerabilità pregressa. La preoccupazione è però avvertita anche nei paesi asiatici vicini, integrati alle catene di fornitura dell’economia cinese e già colpiti dal crollo dei flussi di turisti cinesi. (segue) (Res)