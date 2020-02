Coronavirus: direttore Fmi paventa rallentamento economia globale (7)

- A livello nazionale, la diffusione del coronavirus ha spinto le autorità cinesi a prorogare di tre giorni le festività del Capodanno lunare. Grandi nomi internazionali dell’automotive, della grande distribuzione, del settore alberghiero e della ristorazione, hanno già annunciato la sospensione o il ridimensionamento delle operazioni a Wuhan e in altre grandi città del paese: tra questi il costruttore di automobili giapponese Toyota, le catene di fast food McDonalds, Kfc e Pizza Hut, le catene alberghiere The Peninsula, Shangri-La, Hilton e Marriott, i colossi dell’abbigliamento Uniqlo e H&M, la multinazionale svedese dei mobili Ikea. Numerose compagnie aeree internazionali – da ultima British Airways – hanno già ridotto i voli settimanali verso la Cina, in risposta al crollo della domanda. In Cina sono state cancellate sette prime cinematografiche, chiusi i due parchi a tema Disneyland e sono a rischio numerosi eventi sportivi. (segue) (Res)