Giustizia: Crimi a Bonafede, forza Alfonso, siamo tutti al tuo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Interno e capo politico reggente del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, si rivolge su Facebook al Guardasigilli Bonafede e scrive "forza Alfonso, siamo tutti al tuo fianco. L'Italia ha un enorme bisogno di giustizia ed equità. Valori sacrosanti, che meritano il nostro più grande impegno e misure concrete che li traducano in realtà. La prescrizione è una delle più importanti, ed è solo una parte della riforma che stiamo portando avanti. Sapevamo che avremmo potuto incontrare forti resistenze, ed è ciò che sta accadendo. Significa che siamo sulla strada giusta - continua l'esponente dell'esecutivo - sono certo che anche i cittadini ne sono consapevoli. Siamo entrati in Parlamento sull'onda di un forte entusiasmo e desiderio di cambiamento, che ancora oggi si percepisce in tutto il Paese. Quel cambiamento passa da riforme importanti, come quella della giustizia. Non possiamo fermarci - conclude Crimi - andiamo avanti". (Rin)