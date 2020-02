Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 3 febbraio, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3489m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata primaverile sul Nord Ovest d'Italia grazie all'anticiclone associato a correnti occidentali ed aria molto mite a tutte le quote. Possibilità di qualche banco di nebbia al primo mattino sulla pianura piemontese e nubi marittime sul Ligure. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque e temperature decisamente fuori stagione con valori fin verso i 20°C sulla pianure occidentale piemontese. Venti deboli e mar Ligure poco mosso. (Rpi)