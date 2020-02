Tpl Roma: Campidoglio, grazie a mediazione Prefettura scongiurato sciopero

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ringrazia la Prefettura per il grande lavoro di mediazione portato avanti per scongiurare lo sciopero del trasporto pubblico indetto per domani. Viene, inoltre, apprezzato il senso di responsabilità dimostrato da Fast-Slm, la sigla sindacale che aveva proclamato l'agitazione: la revoca evita la concomitanza dello sciopero con le limitazioni alla circolazione veicolare previste dall'ordinanza di stop a causa del superamento dei livelli di Pm10 nell'aria. (Com)