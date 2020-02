Business news: Brasile, antitrust dà via libera a fusione compagnie aeree Embraer e Boeing

- Il Consiglio di amministrazione della difesa economica (Cade), organo di vigilanza del mercato brasiliano, ha approvato l'operazione di fusione che coinvolge la compagnia aerea brasiliana Embraer e la statunitense Boeing. Secondo la relazione dell'antitrust, le società non operano negli stessi mercati e non c'è alcun rischio in termini di competizione o di creazione di posizioni dominanti derivanti dall'acquisizione. Il Cade ha analizzato le due diverse transazioni previste dall'accordo. La partnership è stata approvata con il 96,8 per cento dei voti validi degli azionisti della società aeronautica brasiliana, nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi il 26 febbraio. (Res)