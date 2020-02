Business news: Argentina, Fmi, riunione con ministro Economia Guzman "estremamente positiva"

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha definito la riunione tenuta ieri a New York con il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, come "estremamente positiva", ed ha annunciato l'invio a febbraio di una missione tecnica nel paese sudamericano. "Abbiamo avuto una conversazione molto buona e abbiamo cominciato ad elaborare i prossimi passi, si è trattato di una riunione estremamente positiva", ha dichiarato il capo della divisione per l'America meridionale dell'Fmi, il venezuelano Luis Cubeddu, parlando alla stampa al termine della riunione. Successivamente, Gerry Rice, il portavoce dell'Fmi, ha rilasciato un comunicato nel quale afferma che "le parti hanno ribadito la loro disponibilità a proseguire il dialogo nelle prossime settimane". (Res)