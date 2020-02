Business news: Cile, da Fmi forte taglio a proiezioni pil, 0,9 per cento nel 2020

- Dopo aver intaccato la crescita nel 2019, il peso delle proteste sociali potrebbe lasciare pesanti strascichi sull'economia del Cile anche nel 2020. Lo scrive il direttore del dipartimento Americhe del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, commentando i dati del "World economic outlook" pubblicato a metà mese. Il paese sudamericano ha chiuso il 2019 con una crescita dell'1 per cento, frutto di un "marcato calo a fine anno" dettato dai movimenti di piazza scatenati per la richiesta di maggiore equità economica e fiscale. Nel 2020 l'attività "dovrebbe riprendersi gradualmente, sostenuta da una importante espansione fiscale e una politica monetaria più elastica", con una crescita stimata allo 0,9 per cento. Si tratta di un calo del 2,1 per cento rispetto alle previsioni fatte dall'Fmi a ottobre 2019. Per il 2021 le cose dovrebbero decisamente andare meglio con un aumento del pil pari al 2,7 per cento, comunque inferiore di mezzo punto rispetto alle previsioni precedenti. (Res)