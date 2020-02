Business news: Brasile, vendite di titoli di stato aumentano del 72 per cento nel 2019

- In Brasile la vendita di titoli di stato a persone fisiche è aumentata del 72,1 per cento nel 2019, segnando il record assoluto dal 2012, anno di creazione del programma "Tesouro Direto" da parte del governo. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano. Complessivamente da gennaio a dicembre sono stati venduti 30,8 miliardi di real (6,6 miliardi di euro). Nel solo mese di dicembre, il Tesoro ha venduto 1,8 miliardi di real (390 milioni di euro) in titoli di stato a privati. Il numero totale di investitori registrati nel programma Tesouro Direto nel 2019 è stato 1,2 milioni di persone. Nell'ultimo anno, 414.863 nuovi investitori hanno aderito al programma, in crescita del 52,7 per cento rispetto al 2018. (Res)