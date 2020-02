Business news: Canada, vicepremier Freeland chiede una rapida ratifica dell'accordo commerciale Usmca

- Il governo liberale canadese ha iniziato il 27 gennaio il processo di ratifica dell'accordo commerciale Usa-Messico-Canada (Usmca), un passaggio che potrebbe richiedere mesi e costringere il primo ministro Justin Trudeau a negoziare un accordo con l'opposizione. L'approvazione del parlamento canadese non è infatti scontato, visto che il Partito liberale non può fare affidamento su una propria maggioranza. Per questo il vice primo ministro canadese, Chrystia Freeland, ha invitato i parlamentari dell'opposizione a procedere alla ratifica senza indebiti ritardi. "Chiedo a tutti noi in questo luogo, come colleghi, di mettere al primo posto Canada e canadesi e approvare questa legislazione senza indebito ritardo", ha detto Freeland, facendo eco alle precedenti chiamate del premier Trudeau. (Res)