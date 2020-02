Business news: Brasile, ministro Economia, aziende straniere avranno accesso a gare di appalto pubbliche

- Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha confermato che il Brasile aprirà il proprio mercato di appalti pubblici a società straniere. Secondo quanto annunciato da Guedes già nel corso della sua partecipazione al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, il governo chiederà formalmente di poter aderire all'accordo sugli appalti pubblici. L'accordo, noto con l'acronimo inglese Gpa (Government procurement agreement), prevede la parità di trattamento per le società nazionali e straniere nelle acquisizioni del settore pubblico. Per il ministro l'apertura è anche uno strumento di contenimento del fenomeno della corruzione. "Per raggiungere le migliori pratiche, evitare la corruzione e ricevere maggiori flussi di investimento e integrarli con le catene di business globali bisogna aprire il nostro mercato", ha dichiarato il ministro. (Res)