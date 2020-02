Business news: Brasile, Fmi, riforma pensioni e fiscale possono rilanciare economia nel 2020

- Il Brasile ha chiuso il 2019 con una crescita dell'1,2 per cento ma dovrebbe arrivare a chiudere il 2020 con un incremento del 2,2 per cento. Lo scrive il direttore del dipartimento Americhe del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, commentando i dati del "World economic outlook" pubblicato a metà mese. Il paese, si legge nel blog dell'Fmi, può "riprendere fiducia dopo l'approvazione della riforma delle pensioni" e dai minori tassi di interesse in un contesto di inflazione bassa. la messa in pratica rigorosa dell'ampio programma di riforma fiscale e strutturale del governo sarà essenziale per salvaguardare la sostenibilità del debito e stimolare la crescita potenziale", prosegue la nota. (Res)