Business news: Colombia, Fmi, nel 2020 crescita al 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte domanda interna del 2019 ha spinto l'economia della Colombia a una crescita del 3,3 per cento, un dato destinato a migliorare nei due anni a seguire. Lo scrive il direttore del dipartimento Americhe del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, commentando i dati del "World economic outlook" pubblicato a metà mese. "Per il 2020 si stima che la crescita del prodotto interno lordo (Pil) arriva fino al 3,5 per cento", si legge nel blog dell'Fmi rilevando il "continuo appoggio monetario, la migrazione proveniente dal Venezuela, le rimesse, le opere civili e l'aumento degli investimenti a seguito delle recenti modifiche nella politica tributaria". Pur vantando il dato più solido di quelli dei sette paesi presi in esame dall'analisi odierna, la Colombia vede ridotto di un decimo di percentuale la stima di crescita rispetto a quella elaborata dal fondo nell'ottobre del 2019. Per il 2021, l'organismo multilaterale prevede che l'economia colombiana possa correre a un ritmo del 3,8 per cento. Si tratta in questo caso di un leggero miglioramento rispetto al dato pronosticato nel rapporto precedente. (Res)